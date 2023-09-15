Nijerya'da binlerce doktor yurt dışına kaçtı

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki doktorların, personel sayısının artırılması ve maaşların iyileştirilmesi için sık sık greve başvurduğunu belirtti.

İnnocent, ülkede kamuda çalışan yaklaşık 12 bin doktor bulunduğunu aktardı.

Ülkedeki beyin göçünün sağlık sektörünü vurduğunu dile getiren İnnocent, 5 binden fazla doktorun yetersiz maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle ülkeyi terk ettiğini söyledi.

İnnocent, bu durumun hastaların hastanelerde bekleme sürelerini artırdığını, ameliyatların ve randevuların iptal edilmesine yol açtığını ifade etti.

Nijerya'da kamuda çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle 26 Temmuz ile 12 Ağustos'ta greve gitmişti.