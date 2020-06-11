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Dünya

Nijerya'da bir iş yerinde 104 Kovid-19 vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir iş yerinde çalışan 104 işçide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 07:04 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 07:06
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Ülkenin güneybatısındaki Ogün Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Tomi Coker, eyalet genelinde yapılan testler sonucunda 108 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Coker, "108 vakadan 104'ü eyalette faaliyet gösteren bir iş yerindeki işçilerde kaydedildi." dedi.

Eyalette dini mekanların kapalı kalmaya devam edeceğini açıklayan Coker, vaka sayılarında artış olduğunu ve şimdiye kadar bir günde en yüksek vakanın tespit edildiğinin altını çizdi.

Ogün eyaleti, Nijerya'da en fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği dördüncü eyalet konumunda.

Nijerya'da bugüne kadar 76 bin 802 Kovid-19 testi yapılırken 13 bin 464 kişide virüs tespit edildi. 365 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülke genelinde alınan önlemler kapsamında eğitime ara verilirken havaalanları yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına kapatıldı.

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