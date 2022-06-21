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Dünya

Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA21 Haziran 2022 Salı 21:55 - Güncelleme:
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, 1-19 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 17 eyalete yayıldığını belirtti.

Bu süre zarfında 41 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğünü kaydeden Adetifa, bir kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.

Adetifa, salgına karşı önlemlerin alındığını ve çeşitli kampanyaların başlatıldığını ifade etti.

- Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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