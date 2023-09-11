İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8543
  • EURO
    28,64
  • ALTIN
    1655.57
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 01:17 - Güncelleme:
Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü
ABONE OL

Mokwa Bölgesi Başkanı Jibrim Muregi, yaptığı açıklamada, Niger eyaletinin Jabba bölgesinden Kainji bölgesine gitmek üzere yola çıkan teknenin Mokwa Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Muregi, arama kurtarma çalışmalarında 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Muregi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor. Son olarak dün Adamawa eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin kötü hava şartları nedeniyle batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.