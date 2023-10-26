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Dünya

Nijerya'da Boko Haram operasyonu: 6 terörist öldürüldü

Nijerya ordusu, ülkenin Yobe eyaletinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü Boko Haram'ın 6 üyesini etkisiz hale getirdi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
Nijerya'da Boko Haram operasyonu: 6 terörist öldürüldü
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Ordu yetkilisi Muhammad Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Yobe'ye bağlı Geidam bölgesinin Jororo köyünde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Shehu, operasyonda 6 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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