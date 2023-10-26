Nijerya'da Boko Haram operasyonu: 6 terörist öldürüldü

Ordu yetkilisi Muhammad Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Yobe'ye bağlı Geidam bölgesinin Jororo köyünde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Shehu, operasyonda 6 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.