Nijerya'da Boko Haram'dan saldırı: 37 ölü

Yobe Eyalet Polis Sözcüsü Abdulkarim Dungus, yaptığı açıklamada, pazartesi günü Boko Haram üyelerin, eyaletin Geidam bölgesine bağlı Gurokayeya köyünde düzenlediği saldırıda 17 gencin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Dungus, ölen gençlerin cenazesinden dönen 20 kişinin de Boko Haram tarafından yerleştirilen mayının patlaması nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.