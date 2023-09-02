Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki Ikara bölgesine bağlı Saya köyünde silahlı bir grup camiye saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ibadet eden 7 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Köyde yaşayan Haruna İsmail, "5 kişi camide namaz kıldığı sırada diğer 2 kişi de dışarıdayken vuruldu" dedi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Nijerya'da son 3 yılda silahlı çetelerin yüzlerce kişiyi öldürdüğü ve binlerce kişiyi kaçırdığı belirtiliyor. Ülkede bu nedenle bazı bölgelerde karayoluyla seyahat etmenin veya çiftçilik yapmanın zorlaştığı aktarılıyor.