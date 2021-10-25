İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5861
  • EURO
    11,142
  • ALTIN
    556.922
  • BIST100
    1492.93
Dünya

Nijerya'da camiye saldırı: 18 ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 22:48 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 22:48
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde, sabah namazı için toplananlara ateş açtı.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Niger Eyalet Polis Komiseri Monday Kuryas, yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin kaçırıldığını ve çok sayıda mülke zarar verildiğini belirtti.

Kuryas, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin, bir saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.