Nijerya'da çetelere operasyon: 10 üye etkisiz hale getirildi

Yahaya, operasyonda 10 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonda çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını ifade eden Yahaya, 2 silah, 14 motosiklet ve mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Kaduna Polis Sözcüsü Lawal Muhammad ise Rikau köyünde silahlı kişilerin rehin aldığı 3 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.