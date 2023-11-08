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Dünya

Nijerya'da çetelere operasyon: 10 üye etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 10 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediklerini belirtti.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Nijerya'da çetelere operasyon: 10 üye etkisiz hale getirildi
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Yahaya, operasyonda 10 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonda çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını ifade eden Yahaya, 2 silah, 14 motosiklet ve mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Kaduna Polis Sözcüsü Lawal Muhammad ise Rikau köyünde silahlı kişilerin rehin aldığı 3 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

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