Nijerya'da çetelerle mücadele sürüyor: 7 çete üyesi öldürüldü

Yahaya, operasyonlarda 7 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silahlı kişi üyelerinin yaralı kaçtığını kaydetti.
Bauchi Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Mohammed Wakil, yaptığı açıklamada, eyalette düzenlenen operasyonda silahlı çete üyesinin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Operasyonda 3 silahlı çete üyesinin yakalandığını aktaran Wakil, silahlı çete üyesine ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.