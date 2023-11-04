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Dünya

Nijerya'da çetelerle mücadele sürüyor: 7 çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun Kaduna eyaletinin Birnin Gwari ve Sabon Gari bölgelerinde silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 00:40 - Güncelleme:
Nijerya'da çetelerle mücadele sürüyor: 7 çete üyesi öldürüldü
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Yahaya, operasyonlarda 7 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silahlı kişi üyelerinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Bauchi Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Mohammed Wakil, yaptığı açıklamada, eyalette düzenlenen operasyonda silahlı çete üyesinin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Operasyonda 3 silahlı çete üyesinin yakalandığını aktaran Wakil, silahlı çete üyesine ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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