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Dünya

Nijerya'da etnik çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 01:02 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 01:03
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Gombe Eyaleti Valisi Inuwa Yahaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin Balanga bölgesinde Lunguda ve Waja etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Yahaya, çatışmalarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çatışmalarda çok sayıda evin de kundaklandığını aktaran Yahaya, yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk ettiğini ifade etti.

Eyalette devam eden çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gombe eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

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