Nijerya'da hayvanlardan insanlara geçen Lassa ateşi nedeniyle ''acil durum'' ilan edildi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. İfedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, ülkede salgının artması nedeniyle acil durum ilan edildiğini ve salgına karşı çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Ülkede ocak ayında 244 kişide tespit edilen hastalık yüzünden 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için üç ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs döneminde artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

- NİJERYA'DA İLK OLARAK 1969'DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI



Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.