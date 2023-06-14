Nijerya'da korkunç kaza: En az 100 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da düğünden dönenleri taşıyan tekne Niger Nehri'nde bir ağaca çarparak battı.

EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre en az 100 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Kwara Eyaleti Valisi, kazada kaybolanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Son olarak geçen ay ülkenin Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

KWARA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Kwara Eyaleti Valisi AbdulRahman AbdulRazaq, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği talihsiz olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

AbdulRazaq, kazada kaybolanların sağ kurtulmasına yönelik temennisini aktardı ve kurtarma çalışmalarını takip etmeye devam edeceğini ifade etti.