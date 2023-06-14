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Dünya

Nijerya'da korkunç kaza: En az 100 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetti.

TRT Haber/ AA14 Haziran 2023 Çarşamba 04:20 - Güncelleme:
Nijerya'da korkunç kaza: En az 100 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da düğünden dönenleri taşıyan tekne Niger Nehri'nde bir ağaca çarparak battı.

EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre en az 100 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Kwara Eyaleti Valisi, kazada kaybolanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Son olarak geçen ay ülkenin Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

KWARA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Kwara Eyaleti Valisi AbdulRahman AbdulRazaq, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği talihsiz olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

AbdulRazaq, kazada kaybolanların sağ kurtulmasına yönelik temennisini aktardı ve kurtarma çalışmalarını takip etmeye devam edeceğini ifade etti.

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