İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8596
  • EURO
    7,7059
  • ALTIN
    388.849
  • BIST100
    114670
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı
Dünya

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 22 bini geçti.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 12:24 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:25
ABONE OL

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 120 bin 108 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 649 artarak 22 bin 20'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 542'ye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 613 olduğu belirtildi.

Lagos 9 bin 323, başkent Abuja 1622, Kano 1191, Oyo 1155, Rivers 930 ve Edo 817 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 338 bini aştı, 8 bin 889 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin yeni kamikazesi ''Alpagu'' geliyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.