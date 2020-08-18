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Dünya

Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bine yaklaştı

Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı cna kayıpları 977'ye yükseldi.

AA18 Ağustos 2020 Salı 15:45 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:45
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede şimdiye kadar 352 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 417 artarak 49 bin 485'e çıktı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 artışla 977'ye ulaşırken, 36 bin 834 kişi ise iyileşti.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 132 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 bine yaklaştı.

Vaka sayısı 589 bin 886 olan Güney Afrika'yı 96 bin 590 vaka ile Mısır ve 49 bin 485 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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