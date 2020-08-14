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Dünya

Nijerya'da köylülere düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde, motosikletli silahlı kişilerin sivillere ateş açması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 09:53 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:53
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Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin Ukuru köyüne gelen motosikletli silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de ağır yaralandığını bildiren Abiodun, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

- MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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