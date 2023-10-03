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Dünya

Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi.

AA3 Ekim 2023 Salı 18:22 - Güncelleme:
Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede ocak-eylül aylarında Lassa ateşi salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyaletin 112 bölgesinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında 1068 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği kaydedilerek salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 181'e çıktığı bildirildi.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Ülkede 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

  • Lassa ateşi
  • zoonotik hastalık
  • enfeksiyon
  • sağlık riski

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