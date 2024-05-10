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Dünya

Nijerya'da Lassa salgını: 4 ayda 156 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da hayvandan insana bulaşan ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 4 ayda 156 kişi yaşamını yitirdi.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 01:42 - Güncelleme:
Nijerya'da Lassa salgını: 4 ayda 156 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak- 28 Nisan'da Lassa ateşi salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyalete yayıldığı belirtildi.

Bu süre zarfında 857 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle 156 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkede geçen yıl 1170 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, 219 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya hükümeti, Şubat 2023'te Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

  • Lassa ateşi
  • Nijerya
  • ölümcül hastalık

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