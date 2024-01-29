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Dünya

Nijerya'da mayın patlaması: 6 öğrenci hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, bir mayının patlaması sonucu 6 medrese öğrencisi yaşamını yitirdi.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 02:38 - Güncelleme:
Nijerya'da mayın patlaması: 6 öğrenci hayatını kaybetti
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Nijerya Ulusal basında yer alan haberlere göre, Borno eyaletinin Gubio bölgesinde bir medrese yakınlarında toplanan metal eşyaların arasında bir mayın patladı.

Patlamada 6 medrese öğrencisi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Örgüt, son zamanlarda askere yönelik çok sayıda saldırı düzenliyor.

Boko Haram terör örgütünün geçen hafta Borno eyaletine bağlı Magumeri köyündeki kontrol noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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