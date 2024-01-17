Nijerya'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın Oyo eyaletinde yaşanan patlama sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Oyo eyaletinin başkenti İbadan ve çevresinde henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.

Patlamada, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda bina yıkıldı.

Oyo Eyaleti Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, patlamayla ilgili çeşitli yorumların yapıldığını, ancak olayı hafifletmek için eyalet hükümetinin bu talihsiz olayın kontrolünü tamamen ele aldığını belirtti.

Eyalet hükümetinin olay bölgesine güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Oyelade, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.