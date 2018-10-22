Nijerya'da pazar kavgası kabile savaşına dönüştü: 55 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında Müslüman ve Hristiyan grupları arasındaki şiddet olaylarında en az 55 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari Kaduna kenti yakınlarında patlak veren şiddet olaylarının bastırılması için 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ayrıca yeniden güvenliğin temini için özel birliklerin bölgede konuşlandığı aktarıldı.

“Hiçbir kültür ya da din insan yaşamının kutsallığına zarar verecek bir anlayışa izin veremez” diyerek şiddet olaylarını kınayan Buhari, "Yanlış anlaşılmaların bu kadar kanın dökülmesine sebep olaması gerçekten endişe verici" diye konuştu.

Geçtiğimiz perşembe günü Kasuwan Magani'deki bir pazar meydanında Hausa Müslüman kabilesinden bir kişinin Hristiyan Adaralı biriyle tartışması sonucu iki grup arasında günlerce süren ve en 55 kişinin ölümüne sebep olan şiddetli bir çatışma yaşandı.

Olaylarda yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden Kaduna Eyalet Polis sözcüsü Ahmad Abdur-Rahman olayla ilgili başlatılan soruşturmada 22 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Boko Haram'dan çiftcilere saldırı: 12 ölü

Diğer yandan da Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün pazar günü düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) örgütün, Maiduguri eyaletine bağlı Kalle köyünde çiftçilere saldırdığını belirtti. Saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

(Euronews)