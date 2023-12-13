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Dünya

Nijerya'da petrol hırsızlığı durmak bilmiyor: 1 haftada 127 vaka ortaya çıktı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da bir hafta 127 ham petrol hırsızlığı vakasının kaydedildiği bildirildi.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
Nijerya'da petrol hırsızlığı durmak bilmiyor: 1 haftada 127 vaka ortaya çıktı
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Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, yazılı açıklamasında, Bayelsa, Rivers, Delta, Abia, ve İmo eyaletlerinde 2-8 Aralık'ta 127 ham petrol hırsızlığı olduğunu duyurdu.

Kyari, bu süre zarfında ordunun bölgede düzenlediği operasyonlarda da 51 kaçak rafineri tespit edilerek imha edildiğini kaydetti.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zararın oluştuğunu açıklamıştı.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

  • Nijerya hırsızlık
  • petrol
  • doğal gaz

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