Nijerya'da seçimler ertelendi

190 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomis olan Nijerya, sandık başına gidecekti. Ancak oy verme işlemine saatler kala seçim komisyonu, seçimlerin 23 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.

Komisyondan yapılan açıklamada, "Yapılan detaylı incelemeler sonucu, şu anki şartlarda adil ve güvenilir şekilde seçimlerin yapılmasının mümkün olmadığı" belirtildi.

NTV'nin haberine göre Seçimler öncesi "Kaduna" eyaletinden silahlı saldırı haberi geldi. Kimliği belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 66 kişi hayatını kaybetti.

Daha fazla detay verilmedi. Nijerya'da 84 milyon seçmenin ülke genelinde 120 bin farklı noktada oy kullanması bekleniyor.