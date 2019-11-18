Nijerya’da sel 40 bin kişiyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Bölge sakinlerinin temiz su, gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Borno eyaletinde, son birkaç haftadır sağanakların yol açtığı sellerde on binlerce ev su altına kaldı, 4 bin dönüm tarım arazisi zarar gördü.