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Dünya

Nijerya'da silahlı çatışma: En az 30 kişi can verdi

Nijerya'da Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında 2 gündür süren çatışmalarda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 00:18 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı çatışma: En az 30 kişi can verdi
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Nijerya'da Plateau'daki Mwaghavul Kalkınma Derneğinden yapılan açıklamada, Plateau eyaletinin Mangu bölgesinde salı günü iki grup arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda şimdiye kadar en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çatışmalarda çok sayıda ev ve ibadethanelerin kundaklandığı aktarılan açıklamada, onlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Nijerya Kızılhaç Mangu Bölge Başkanı Nurudeen Husaini Magaji, çatışmalar nedeniyle bölgede kurulan kampa şu ana kadar yaklaşık 1500 kişinin sığındığını belirtti.

Öte yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, olaya ilişkin başlatılan soruşmalarda 17 kişinin gözaltına aldığını bildirdi.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, salı günü yaşanan çatışmalar nedeniyle Mangu bölgesinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Eyalette zaman zaman silahlı saldırılar, çobanlar ile çiftçiler arasında şiddetli olayları yaşanıyor. Silahlı kişilerin, 25 Aralık 2023'te Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 200 kişi ölmüştü.

  • Nijerya çatışma
  • yitikler
  • Plateau eyaleti

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