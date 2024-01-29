Nijerya'da silahlı çatışma: Ölü sayısı 48'e yükseldi

Nijerya'nın Mangu Bölge Başkanı Marcus Artu, yaptığı açıklamada, Plateau eyaletinin Mangu bölgesinde iki grup arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 48 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Artu, çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja, Plateau eyaletine askerlerin sevk edildiğini, çatışma bölgesinde sükunet sağlamak için çalışmalar başladıklarını ifade etti.

Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesindeki çobanlar ile çiftçiler arasında 5 gündür çatışmalar sürüyor.

Nijerya Kızılhaç Mangu Bölge Başkanı Nurudeen Husaini Magaji, çatışmalar nedeniyle bölgede kurulan kampa yaklaşık 1500 kişinin sığındığını belirtmişti.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, yaşanan çatışmalar nedeniyle Mangu bölgesinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.