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Nijerya'da silahlı çete üyesi 14 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında ordunun düzenlediği operasyonda silahlı çete üyesi 14 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

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Savunma Bakanlığı İletişim Direktör Vekili John Agim, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde ordunun silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Agim, operasyonda 14 silahlı kişilerin öldürüldüğünü ifade ederek, çetelerin kaçırdığı 31 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların 18'i çocuk olduğunu ifade eden Agim, çok sayıda kişinin de tutuklandığını ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

 

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