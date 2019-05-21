Katsina Eyalet Emniyet Müdürü Sanusi Buba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Katsina eyaletinde silahlı çetelere yönelik "Puff Adder" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 70 çete üyesinin ele geçirildiğini ifade eden Buba, silahlı kişilerin rehin tuttuğu bir kadının da kurtarıldığını söyledi.

Buba, operasyonda çetelere ait 5 araç, 44 motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.