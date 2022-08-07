İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2022 Pazar / 10 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 20:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin, Katsina eyaletine bağlı Tandama köyünde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

İsa, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Silahlı çetelerin sığınaklarının imha edildiğini aktaran İsa, çetelere ait motosikletler ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.