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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 22:33 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
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Yerel medyadaki haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Enugu'nun Ohaukwu bölgesinde saldırı düzenlendi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganlar, aralarında hastanenin de bulunduğu çok sayıda binayı kundakladı ve bölge halkının gıda ürünlerini gasp etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

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