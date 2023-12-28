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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 köylü hayatını kaybetti

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 köylünün hayatını kaybettiği bildirildi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 01:43 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı: 12 köylü hayatını kaybetti
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın ulusal basındaki haberlere göre, Sokoto eyaletine bağlı Rabbah bölgesinde Kurya köyüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırıda 12 köylü yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin de kaçırıldığı saldırıda, 4 ev kundaklandı.

Sokoto Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Rufai, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

  • Sokoto saldırısı
  • Silahlı saldırılar
  • Nijerya güvenlik

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