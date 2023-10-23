Nijerya'da silahlı saldırı! 5 sivil yaşamını yitirdi

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq Aliyu, yaptığı açıklamada, eyaletin Danmusa bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.
Aliyu, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Aliyu, olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.