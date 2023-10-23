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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı! 5 sivil yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı! 5 sivil yaşamını yitirdi
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Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq Aliyu, yaptığı açıklamada, eyaletin Danmusa bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Aliyu, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Aliyu, olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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