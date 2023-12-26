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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: Ölü sayısı 113'e yükseldi

Nijerya'nın kuzeyinde çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmaların sık sık yaşandığı Plateau eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi.

IHA26 Aralık 2023 Salı 11:25 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı: Ölü sayısı 113'e yükseldi
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Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, eyalete bağlı çeşitli köylerde cumartesi akşamı ile pazartesi günü arasında silahlı gruplar tarafından saldırılar düzenlendi. Plateau Eyaleti Bokkos Yerel Yönetim Bölgesi Başkan Vekili Monday Kassah, yaşanan son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini söyledi. Kassah, "Saldırılar organize edilmişti. En az 20 farklı topluluk saldırıya uğradı" dedi. 113 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Kassah, 300'den fazla kişinin de yaralandığını dile getirdi. Kassah, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Çeşitli etnik ve dini çatışmaların sık sık yaşandığı Plateau eyaleti, Müslüman çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasındaki etnik-dinsel çatışmalara sahne oluyor.

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