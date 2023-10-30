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Dünya

Nijerya'da tekne alabora oldu: 15 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Taraba eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 04:47 - Güncelleme:
Nijerya'da tekne alabora oldu: 15 kişi hayatını kaybetti
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Daily Trust gazetesinin haberine göre, Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, Benue Nehri'nde alabora oldu.

Taraba eyaleti İç Su Taşımacıları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jidda Mayorenero, kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Mayorenero, bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Son olarak 9 Eylül'de Niger ve 11 Eylül'de Adamawa eyaletlerinde yolcu taşıyan teknelerin batması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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