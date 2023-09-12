İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8839
  • EURO
    28,8927
  • ALTIN
    1652.38
  • BIST100
    8159.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da tekne faciası: 11 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da tekne faciası: 11 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde gölde bir teknenin batması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA12 Eylül 2023 Salı 20:22 - Güncelleme:
Nijerya'da tekne faciası: 11 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Dr. Muhammad Amin Sulaiman, yaptığı açıklamada, kötü hava şatları nedeniyle eyaletin Gurin köyündeki gölde yolcu taşıyan teknenin battığını belirtti.

Sulaiman, olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de kaybolduğunu kaydetti.

Olay bölgesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Sulaiman, yağış sezonunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Son olarak 9 Eylül'de Niger ve 11 Eylül'de Adamawa eyaletlerinde yolcu taşıyan teknelerin batması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.