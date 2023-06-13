Nijerya'da tekne faciası! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da Nijer Nehri'nden tekne ile Nijer eyaletinden Kwara eyaletine giden tekne alabora oldu. Faciada en az 50 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayboldu. Teknenin Nijer eyaletindeki bir düğünden dönen davetlileri taşıdığı ve aşırı yüklü olduğu belirtildi. Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Nijer'de ikamet eden Usman Ibrahim yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kurbanların Nijer eyaletindeki Egboti köyündeki bir düğünden döndüklerini ifade ederek, "Tekne battığında 100'den fazla kişi taşıyordu" dedi.

Kazanın yerel saatle 03.00 sularında meydana geldiğini aktaran Ibrahim, kazadan saatler sonra haberlerinin olduğunu ifade etti.