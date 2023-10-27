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Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi yüzlerce kişi rehabilite edildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda teslim olan terör örgütü Boko Haram üyesi 2 bin 168 kişinin hükümetin rehabilitasyon programından geçtiği bildirildi.

27 Ekim 2023 Cuma 01:36 - Güncelleme:
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi yüzlerce kişi rehabilite edildi
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Johnson, Gombe'deki kampta 2 bin 168 kişinin rehabilite edildiğini söyledi.

Bu kişilere marangozluk, şapka örme, ayakkabı yapımı, terzilik ve elektrifikasyon gibi mesleki beceriler konusunda eğitim verildiğini aktaran Johnson, bu kişilerin kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayacak beceriler öğrendiklerini ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram'la mücadele kapsamında 100 binden fazla kişi teslim olmuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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