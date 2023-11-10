Nijerya'da terör örgütünün yerleştirdiği mayın patladı: 8 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, örgütün Borno eyaletine bağlı Ngala bölgesinde yola döşediği el yapımı mayın patladı.

Patlamada aralarında Sivil Ortak Görev Gücü'nün (CJTF) 2 üyesinin de bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.