Nijerya'da trafik kazası: 13 ölü, 24 ağır yaralı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zamfara-Sokoto kara yolunda düğüne giden kişileri taşıyan otobüs, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.