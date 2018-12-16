Nijerya'da trafik kazası: 13 ölü, 24 ağır yaralı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi öldü, 24 kişi ağır yaralandı.
- AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zamfara-Sokoto kara yolunda düğüne giden kişileri taşıyan otobüs, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.
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