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Dünya

Nijerya'da ülke çapında başlatılan grev bitirildi

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Nijerya'da Ticaret Birliği Kongresi (TUC), 14 Kasım'da ülke çapında başlattıkları grevi sonlandırdı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 01:08 - Güncelleme:
Nijerya'da ülke çapında başlatılan grev bitirildi
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TUC Başkanı Festus Osifo, yaptığı açıklamada, işçi sendikaları temsilcilerinin Ulusal Güvenlik Danışmanı (NSA) Nuhu Ribadu ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Osifo, görüşmede, sendikaların NLC Başkanı Joe Ajaero'ya yönelik saldırıda bulunanların yargılanacağına dair taahhüt aldığını, bu nedenle grevi sonlandırdıklarını aktardı.

Ülkenin İmo eyaletinde işçi sendikalarının 1 Kasım'da düzenlediği protesto sırasında NLC Başkanı Ajaero, bir grubun saldırısına uğramıştı.

İşçi sendikaları, saldırıda yaralanan Ajaero için adaletin tesisi amacıyla gerekli işlemlerin yapılmadığı gerekçesiyle 14 Kasım'dan itibaren ülke genelinde "süresiz grev" başlatmıştı.

  • NLC grev sonlandırma
  • TUC grev bitiş
  • Nijerya işçi grevi

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