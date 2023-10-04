İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5717
  • EURO
    29,0189
  • ALTIN
    1612.44
  • BIST100
    8432.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da üniversiteye silahlı saldırı! 5 öğrenci kaçırıldı
Dünya

Nijerya'da üniversiteye silahlı saldırı! 5 öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kız öğrenci kaçırıldı.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Nijerya'da üniversiteye silahlı saldırı! 5 öğrenci kaçırıldı
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, sabah erken saatlerde Katsina eyaletine bağlı Dutsin-Ma bölgesindeki Federal Üniversitesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, saldırı düzenledi.

Saldırıda üniversitede bulunan 5 kız öğrenci kaçırıldı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq yaptığı açıklamada, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve saldırıya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sadiq, kaçırılan öğrencileri kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Nijerya'da, en son 22 Eylül'de Zamfara eyaletinde bir üniversiteye düzenlenen saldırıda 35 kişi kaçırılmıştı. Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 13 öğrenci kurtarılırken, 22 kişi ise halen aranıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.