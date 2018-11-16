Nijerya'da yerinden edilmiş 157 bin kişi evine döndü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 157 bin kişinin evlerine döndüğü bildirildi.

Ülkede yürütülen "Whirl Stroke" operasyonunun basın sözcüsü Tümgeneral Adeyemi Yekini, Benue, Taraba ve Nasarawa eyaletlerinde güvenliğin yeniden sağlandığını açıkladı.

Yekini, 3 eyaletteki kamplarda kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yerinden edilmiş 157 bin kişinin evlerine döndüğünü belirtti.

Eyaletlerde başlatılan operasyon kapsamında 200 binden fazla kişinin evlerine dönmesine sağladıklarını kaydeden Yekini, operasyonlarda çok sayıda silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Ülkede ocak ayından bu yana çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.