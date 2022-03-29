İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8228
  • EURO
    16,31
  • ALTIN
    916.401
  • BIST100
    2172.48
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da yolcu taşıyan trene bombalı saldırı
Dünya

Nijerya'da yolcu taşıyan trene bombalı saldırı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin, yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.

AA29 Mart 2022 Salı 01:48 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 01:49
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlerde, silahlı kişilerin Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa tren istasyonunda yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden olup olmadığı bilinmezken, trende yaklaşık 970 yolcunun bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, 26 Mart'ta eyalette silahlı kişilere karşı düzenlenen hava operasyonunda 12 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Silahlı kişiler, 26 Mart'ta Kaduna eyaletindeki havalimanında saldırı girişiminde bulunmuştu.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette 20 Mart'tan bu yana devam eden şiddet olayları nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.