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Dünya

Nijerya'daki Müslümanlardan Filistin'e destek gösterisi: On binler bir araya geldi

Nijerya'nın Lagos şehrinde bir araya gelen Müslümanlar, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Yaklaşık 50 bin kişi, 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 14:41 - Güncelleme:
Nijerya'daki Müslümanlardan Filistin'e destek gösterisi: On binler bir araya geldi
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Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın Lagos şehrinde bir araya gelen Müslümanlar, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Ülkede faaliyet gösteren İslami Kuruluşlar Konferansı (CIO) derneğinin çağrısıyla Lagos şehrinde yaklaşık 50 bin kişi, Filistin'i desteklemek için bir araya geldi.

Göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Nijerya hükümetine çağrıda bulunan eylemciler, İsrail-Filistin arasında çözüm sağlanana kadar İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını talep etti.

Gösteriye katılan Usman Dan Fodiyo Üniversitesi Arapça ve İslam Bilimleri Dekanı Prof. Dr. İsa Maishanu, Filistin'e yapılanların kabul edilmez ve insanlık suçu olduğunu belirtti.

Maishanu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde uluslararası toplumun İsrail'e Gazze ve diğer bölgelere yönelik bombardımanını durdurması için baskı yapması gerektiğini belirtti.

Maishanu, BM'nin, insani yardım koridorlarının oluşturulması ve yardımların Gazze'ye ve diğer yerlere ulaşmasının sağlanması çabalarına öncülük etmesi gerektiğini kaydetti. İsa Maishanu, herhangi bir geçici barış sürecinin, bir zorunluluk olarak, Gazze üzerindeki kuşatmanın kaldırılmasını içermesi gerektiğini söyledi.

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