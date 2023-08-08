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Dünya

Nijerya'dan askeri müdahale açıklaması: Güç kullanımını son çare

Nijerya Senatosu, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun darbenin yaşandığı Nijer'e asker gönderme talebini kabul etmediğine dair haberleri yalanladı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 02:40 - Güncelleme:
Nijerya'dan askeri müdahale açıklaması: Güç kullanımını son çare
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Güney Ekiti Senatörü Yemi Adaramodu, Tinubu'nun Senatoya Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) kararıyla ilgili bir "bilgilendirme mektubu" gönderdiğini belirtti.

Senatonun ECOWAS kararını reddetmediğini bildiren Adaramodu, "Tinubu bize sadece blokun (ECOWAS) diplomasiyi kullanma kararını iletti ve güç kullanımını son çare olarak gösterdi. Bu asla bir talep değildi." dedi.

Adaramodu, Tinubu'nun mektubunun alındığını ve 4 Ağustos'ta Senatoda özel oturumda görüşüldüğünü söyledi.

Askeri birliklerin Nijerya dışındaki özel operasyonlara gönderilmesine ilişkin anayasal prosedürü anlatan Adaramodu, "(Tinubu) Öncelikle Ulusal Meclise resmi bir mektup yazması gerekiyor. Ancak henüz durum böyle değil. Elimizde sadece bilgi var. Elimizdeki sadece bilgilendirme mektubu var." ifadesini kullandı.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı olan Tinubu'nn, 4 Ağustos'ta, Senatoya mektup yazarak Nijer'e askeri müdahale için destek istediğine dair haberler çıkmıştı. Haberlerde Senatonun Tinubu'nun talebini reddettiği belirtilmişti.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.

Bazum 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

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