İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7918
  • EURO
    7,3382
  • ALTIN
    363.994
  • BIST100
    92071.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'nın Plateau eyaletindeki silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Dünya

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 22:41 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 22:41
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Bassa bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda birçok ev yandı ve çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Ogaba, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Son olarak, üç hafta önce eyalete bağlı Mangu bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Evlat nöbeti sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!
Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!

Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.