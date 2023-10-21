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Dünya

Nobel ödülü sahiplerinden ortak bildiri

Nobel ödülü sahipleri, İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocukların korunmasının öncelik haline getirilmesi için ortak bildiri yayımladı.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 14:35 - Güncelleme:
Nobel ödülü sahiplerinden ortak bildiri
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Aralarında Kailash Satyarthi, Steven Chu, Muhammed El Baradei ve Jody Williams gibi isimlerin de bulunduğu Nobel ödülü sahiplerinden 30 kişi, X sosyal medya platformundan, İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocuklara ilişkin ortak bildiri hazırladı.

Bildiride, "Filistinli çocuklar, bizim çocuklarımızdır. İsrailli çocuklar, bizim çocuklarımızdır. Herkesi çocukların savaşla ilgisi olmadığını ve bunun sonuçlarından ötürü mesuliyet taşımadıklarını hatırlamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaçırılan çocukların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulan bildiride, "Çocuklar, su, yiyecek, sağlık hizmetleri ve barınaktan yoksun bırakılamaz." denildi.

Bildiride, taraf fark etmeksizin çatışmalardan etkilenen çocukların güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğine işaret edildi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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