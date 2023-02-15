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Dünya

Norveç, Türkiye'ye ambulans uçakla destek verdi

Norveç hükümetinin 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için Türkiye'ye ambulans uçak olarak kullanılan askeri nakliye uçağı gönderdiği bildirildi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
Norveç, Türkiye'ye ambulans uçakla destek verdi
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Norveç'in depremzedelere yönelik desteği, NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi tarafından Türk makamlarıyla yakın işbirliği içinde koordine edildi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in gönderdiği C-130J Hercules nakliye uçağı, ilk tıbbi tahliye uçuşunu 13 Şubat'ta yaptı. Bu uçuşta depremlerde yaralanan 28 kişi, Adana'dan alınarak Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Norveç'in uçağı ve uçakta görevli tıbbi personelin bu tür tahliye operasyonlarında tecrübeli olduğu, son aylarda Ukrayna'daki savaştan etkilenen çok sayıda kişinin Avrupa ülkelerindeki hastanelere taşındığı belirtildi.

Ayrıca Hollanda ve İngiltere'nin benzer uçaklarının da Türkiye'de depremzedelere destek için görev yaptığı kaydedildi.

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