Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Norveç'te gemi kazası: 7 yaralı

Norveç Donanmasına ait bir fırkateyn ile petrol tankerinin Bergen şehri açıklarında çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Norveç medyasında çıkan haberlerde, sabah saatlerinde Norveç Donanmasına ait bir firkateyn ile petrol tankerinin Bergen şehrinin 50 kilometre kuzeybatısındaki Sture Terminali dışında çarpıştığı, olayda 7 kişinin yaralandığı bildirildi. NATO'nun 25 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Trident Juncture 2018 askeri tatbikatına katılarak Kuzeybatı Norveç'teki Haakonsvern üssüne dönmekte olan Norveç Donanmasına ait KNM Helge Ingstad firkateyninde 173, Sola TS petrol tankerinde ise 23 kişi bulunduğu belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışma sonrasında fırkateynin su almaya başladığı ve gemide bulunan 7 kişinin yaralandığı, gemide bulunan herkesin tahliye edildiği bildirildi. Petrol tankerinin ise hafif hasarlı olduğu belirtildi. Sture Terminali çarpışmadan sonra kapatıldı. Su alan fırkateynin batma tehlikesinin kalmadığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA