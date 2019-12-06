Norveç'te ırkçılığa karşı 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılacak

Müslüman Sanat ve Kültür Derneği'nden yapılan açıklamada, İslam Edebiyatı Derneği ile Oslo'daki Minhaj-el Kur'an Camisi Derneği'nin ırkçılık ve nefrete karşı 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacağı bildirildi.

Kristiansand kentinde, Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SION) adlı aşırı sağcı grubun lideri Lars Thorsen'in Kur'an-ı Kerim yakma girişimi nedeniyle böyle bir karar alındığı kaydedilen açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği şekilde sevgi ve bilgiyi yayarak olumsuz eylemlere cevap vermek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, dağıtımın internet üzerinden de yapılacağı belirtildi.

Oslo Büyükelçisi Çorman'dan destek

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Norveç'teki Müslüman toplumunun refahını doğrudan ilgilendiren gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Çorman, olaydan hemen önce Norveç Adalet ve Göç Bakanı Joran Kallmyr'ın, "Kur'an-ı Kerim yakmanın ifade özgürlüğü olarak değerlendirilebileceği" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, bakanın polise Kur'an-Kerim yakılmasını yasaklamama talimatı verdiğini aktardı.

Norveç Müslüman toplumunda artan tepkiler sonucunda, Kallmyr'ın dün Norveç İslam Konseyi temsilcileriyle görüştüğünü belirten Çorman, "Bakan Kallmyr, dün Norveç İslam Konseyi temsilcileriyle görüşerek, Norveç'in söz konusu İslam karşıtı örgütle arasına mesafe koyduğunu ve bu örgüte herhangi bir destek sağlamadığını açıkladı. Ayrıca, Norveç vatandaşlarının olduğu gibi Norveç Müslüman toplumunun güvenliğinin de polis için yüksek öncelikli olduğunu kaydetti." diye konuştu.

Provokasyon yapmaya çalışmışlardı

Norveç'te, 16 Kasım'da SION isimli aşırı sağcı grup, Kur'an-ı Kerim üzerinden provokasyon yapmaya çalışmıştı.

Göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand'da gösteri yapan grup, Kur'an-ı Kerim'i yakmak istemişti.

Polisin buna izin vermemesi üzerine grubun lideri Tumyr, iki Kur'an-ı Kerim'i çöpe atmıştı.